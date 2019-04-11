Правила дебатів не передбачають проведення зустрічі між Володимиром Зеленським і Петром Порошенком у вигляді телемосту.

Дебатів між кандидатами у президенти України у вигляді телемосту в прямому ефірі UA: Суспільне не може бути.

Про це повідомив глава правління Національної суспільної телерадіокомпанії України НСТУ Зураб Аласанія.

Він пояснює неможливість проведення зустрічі у такому форматі невідповідністю правилам проведення дебатів.

Аласанія спрогнозував, що Володимир Зеленський не прийде до студії UA: Суспільне 19 квітня.

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– Якщо 19-го прийде Порошенко, він отримає свій час в ефірі, але це буде нецікаво, – сказав Аласанія.

Як відомо, команди Порошенка і Зеленського провели переговори щодо дебатів перед другим туром виборів, але не досягли домовленості.

Джерело: theБабель