Дебати на НСК Олімпійський можуть стати наймасовішими за всю історію України.

Якщо дебати кандидатів у президенти Петра Порошенка і Володимира Зеленського відбудуться на НСК Олімпійський, то за ними зможуть спостерігати більше 70 тис. громадян.

Співробітники стадіону вважають, що квитки не можна буде купити так само як, наприклад, на футбольний матч.

– Квитки не продаватимуть тому, що вони, мабуть, роздаватимуть між своїми командами. Це ж політика, не може бути платних квитків, – сказала одна зі співробітниць НСК Олімпійський.

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Поліція вже почала підготовку до дебатів навіть попри те, що точний час їхнього проведення іще невідомий.

А в інтернеті вже почали продавати фейкові білети на дебати, за які просять 187 грн.

До слова, кандидат у президенти Петро Порошенко запропонував провести дебати на НСК Олімпійський 14 квітня о 14.14.