Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що порушники виборчого процесу почали отримувати адмінпротоколи.

Глава МВС Арсен Аваков заявив, що народному депутату Олегу Ляшку виписали адміністративний протокол за демонстрацію виборчого бюлетеня з результатом свого волевиявлення.

Також він додав, що під час виборчої кампанії відкрито більш ніж 300 кримінальних проваджень.

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– 24 підозри вже оголошені і 8 справ знаходяться в суді. Також понад 500 протоколів адміністративних вже оголошені і, в тому числі, багатьом народним депутатам, мерам міст, двом очільникам обласних адміністрацій за публічну агітацію на виборчих дільницях, – заявив Аваков.

Також міністр зазначив, що наразі всі порушники отримали адміністративне покарання.

Раніше Факти ICTV писали, що наймасовішим порушенням на виборах 2019 стало розголошення таємниці голосування.