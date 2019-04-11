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Факти / Україна / Політика

Хто переможе у другому турі виборів – ставки букмекерів

Букмекери все ще впевнені, що більше шансів стати новим президентом України має Володимир Зеленський.

Хто переможе у другому турі виборів – ставки букмекерів

Ставки на вибори президента України 2019, які продовжаться у другому турі 21 квітня, приймають букмекерські агентства.

Як відомо, українці знову підуть на виборчі дільниці, щоб віддати голос за одного з двох кандидатів у другому турі – Володимира Зеленського чи Петра Порошенка.

Згідно з прогнозами великих букмекерських контор в Україні, експерти не сумніваються, що Україна отримає нового президента – Зеленського.

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До слова, Факти ICTV проаналізували, яку стратегію оберуть лідери перегонів у другому турі виборів, як будуть мобілізовувати свій електорат та до яких кроків вдадуться.

Фото: Dreamstime

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