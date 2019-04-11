Сьогодні, 11 квітня, у більшості областей України очікуються дощі.
Погода в Україні сьогодні принесе дощі, а подекуди навіть грози. Проте не варто боятися значного погіршення погоди західним та північним областям.
Вітер північно-східний 5-10 м/с.
У більшості західних та північних областей очікується 3-8° тепла вночі. Вдень потеплішає до 9-14° вище нуля.
На решті території України дещо тепліше. Вночі стовпчики термометрів покажуть 5-10° тепла, а вдень можна очікувати 16-21° вище нуля.
Читайте: Гороскоп на сьогодні, 11 квітня
У Києві сьогодні очікується дощова погода.
Температура вночі становитиме 6-8°, а вдень не варто очікувати значного потепління – 10-12° тепла.
До слова, у квітні середня температура повітря становитиме приблизно 9-12° вище нуля.
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+