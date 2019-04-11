Сьогодні, 11 квітня, у більшості областей України очікуються дощі.

Погода в Україні сьогодні принесе дощі, а подекуди навіть грози. Проте не варто боятися значного погіршення погоди західним та північним областям.

Вітер північно-східний 5-10 м/с.

У більшості західних та північних областей очікується 3-8° тепла вночі. Вдень потеплішає до 9-14° вище нуля.

На решті території України дещо тепліше. Вночі стовпчики термометрів покажуть 5-10° тепла, а вдень можна очікувати 16-21° вище нуля.

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У Києві сьогодні очікується дощова погода.

Температура вночі становитиме 6-8°, а вдень не варто очікувати значного потепління – 10-12° тепла.

До слова, у квітні середня температура повітря становитиме приблизно 9-12° вище нуля.