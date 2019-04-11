У вихідні дощі пройдуть на всій території України. Похолодає на кілька градусів.

У суботу, 13 квітня, дощі накриють схід, південь та частину центральних областей України.

На решті території – без опадів.

Тепло у південних та східних регіонах – до +18.

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Значно відрізнятиметься температура повітря в інших частинах країни.

У центрі в середньому +15, на півночі +11, у західних областях найхолодніше – до +10, щоправда, на Закарпатті +16.

У Києві без істотних опадів, вночі 4-6, а вдень 9-11 вище нуля.

На неділю, 14 квітня, синоптики прогнозують дощі майже скрізь, окрім, півночі, північного заходу та східних областей.

Температура повітря на півдні сягатиме +15, на Закарпатті +14, у центрі та на сході +12, на півночі та заході – в середньому +11.

У столиці сухо, вночі 2-4 градусів тепла, вдень до +11.

До слова, у квітні середня температура повітря становитиме приблизно 9-12° вище нуля.