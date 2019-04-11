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Факти / Україна

Троє військових ЗСУ поранені на Донбасі

З початку доби на Донбасі поранення отримали троє українських військових.

Троє військових ЗСУ поранені на Донбасі

Троє військових Збройних сил України отримали поранення на Донбасі з початку доби, розповів представник Міноборони Олександр Мотузянік.

За його словами, по стан станом на 12.00 в районі проведення ООС зафіксовано вже шість обстрілів бойовиків. У двох випадках застосовувалися міномети.

Перший обстріл зафіксований поблизу Водяного.

Другий близько 7.00 біля Катеринівки і Молодіжного.

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Наступний обстріл зафіксовано о 7.20 близько Павлополя і тривав майже 2,5 години.

З 9.20 до 10.00 відбулися два прицільних обстріли у районі Авдіївки із застосуванням автоматичних гранатометів.

Також російсько-окупаційні війська повторно обстріляли з гранатометів і стрілецької зброї позиції військових у Водяному.

До слова, артилерійські підрозділи оперативного командування Захід пройшли навчання на Рівненському військовому полігоні.

Джерело: Міноборони

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