У Києві з’явилася мініатюрна скульптура у вигляді Золотих воріт.
На вулиці Ярославів Вал, 21/22а у Києві з’явився мініатюрний пам’ятник Золотих воріт.
Він був створений скульптором Марком Галенком та встановлений в рамках проекту Шукай.
Скульптура стала 14-ю за рахунком у проекті. Минулого року у Києві з’явилися такі пам’ятники: Котлета по-київськи, Київський каштан, Київський торт, Київське сухе варення, Київський екіпаж, Київський трамвай, Київська плинфа, Київський фонтан, Київський слон, Київський грамофон, Київська пектораль і Київський Самсон.
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У 2019 з’явився Київський комп’ютер і Золоті ворота.
До слова, створення і реалізацію проекту мініатюрних скульптур у Києві підтримує агрегатор платіжних систем Interkassa.
– Новий арт-об’єкт символізує історію розвитку торгівлі з часів Київської Русі до появи електронної торгівлі і онлайн-оплат, – сказали в прес-службі.
Раніше у київському парку відкрили пам’ятник Іллі Муромця.
Джерело: Шукай/Facebook