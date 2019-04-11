У Києві з’явилася мініатюрна скульптура у вигляді Золотих воріт.

На вулиці Ярославів Вал, 21/22а у Києві з’явився мініатюрний пам’ятник Золотих воріт.

Він був створений скульптором Марком Галенком та встановлений в рамках проекту Шукай.

Скульптура стала 14-ю за рахунком у проекті. Минулого року у Києві з’явилися такі пам’ятники: Котлета по-київськи, Київський каштан, Київський торт, Київське сухе варення, Київський екіпаж, Київський трамвай, Київська плинфа, Київський фонтан, Київський слон, Київський грамофон, Київська пектораль і Київський Самсон.

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У 2019 з’явився Київський комп’ютер і Золоті ворота.

До слова, створення і реалізацію проекту мініатюрних скульптур у Києві підтримує агрегатор платіжних систем Interkassa.

– Новий арт-об’єкт символізує історію розвитку торгівлі з часів Київської Русі до появи електронної торгівлі і онлайн-оплат, – сказали в прес-службі.













У Києві з’явився мініатюрний пам’ятник Золотим воротам / 3 фотографии

Раніше у київському парку відкрили пам’ятник Іллі Муромця.

Джерело: Шукай/Facebook