PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle

У Києві з’явився мініатюрний пам’ятник Золотим воротам

У Києві з’явилася мініатюрна скульптура у вигляді Золотих воріт.

У Києві з’явився мініатюрний пам’ятник Золотим воротам

На вулиці Ярославів Вал, 21/22а у Києві з’явився мініатюрний пам’ятник Золотих воріт.

Він був створений скульптором Марком Галенком та встановлений в рамках проекту Шукай.

Скульптура стала 14-ю за рахунком у проекті. Минулого року у Києві з’явилися такі пам’ятники: Котлета по-київськи, Київський каштан, Київський торт, Київське сухе варення, Київський екіпаж, Київський трамвай, Київська плинфа, Київський фонтан, Київський слон, Київський грамофон, Київська пектораль і Київський Самсон.

Читайте: Суворова приберуть з двору військового ліцею імені Богуна

У 2019 з’явився Київський комп’ютер і Золоті ворота.

До слова, створення і реалізацію проекту мініатюрних скульптур у Києві підтримує агрегатор платіжних систем Interkassa.

– Новий арт-об’єкт символізує історію розвитку торгівлі з часів Київської Русі до появи електронної торгівлі і онлайн-оплат, – сказали в прес-службі.

  • image
  • image
  • image
У Києві з’явився мініатюрний пам’ятник Золотим воротам / 3 фотографии

Раніше у київському парку відкрили пам’ятник Іллі Муромця.

Джерело: Шукай/Facebook

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

У Києві зведуть великий парк розваг за аналогом Europa-park – Кличко
Реставрація Андріївської церкви: коли завершиться та що зробили
У Києві ресторани безкоштовно годують пенсіонерів: де і як допомогти
Велопрокат у Києві: коли запрацює і ціни
На вулиці Києва вийшли мобільні патрулі швидкого реагування
У Києві відремонтують 33 бювети (АДРЕСИ)
У супермаркеті Києва вбили чоловіка в черзі за піцою
У Києві серед вулиці знайшли сумку з немовлям
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка