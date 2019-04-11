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Факти / Україна

В Україні призупинять видачу біометричних документів – дати

Оформити чи отримати біометричні документи українці не зможуть із 27 квітня по 2 травня.

В Україні призупинять видачу біометричних документів – дати

Державне підприємство Документ не працюватиме декілька днів – з 27 квітня по 2 травня.

У цей період у всіх центрах Паспортний центр українці не зможуть оформити або отримати біометричні документи, серед яких:

  • закордонний паспорт;
  • ID-карта;
  • вид на тимчасове та постійне проживання.

Причина припинення роботи підприємства – технічні роботи.

Читайте: Як отримати біометричний закордонний паспорт: інструкція

Відзначається, що довідки про несудимість, страхування, апостилювання можна буде отримати в штатному режимі.

До слова, Факти ICTV склали інструкцію, де і як оформляти ID-паспорт.

Джерело: ДП Документ

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