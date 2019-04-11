Чинний президент Петро Порошенко підписав укази, якими призначив 38 суддів у Вищий антикорупційний та апеляційний суди.

Під час складання присяги суддями Порошенко закликав Антикорупційний суд невідкладно розпочати свою роботу.

– 38 нових суддів приступають до виконання обов’язків в абсолютно новому суді. У вас є всі важелі та інструменти, щоби бути успішними, — сказав Порошенко.

Порошенко додав, що судді мають особливі гарантії безпеки і він не має наміру втручатися в його роботу.

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Президент задоволений тим, що близько 40% переможців конкурсу в Антикорупційний суд не були раніше суддями, а були адвокатами і науковими діячами.

Антикорупційний суд повинен запрацювати вже до початку літа і він буде розглядати справи топ-корупціонерів.

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