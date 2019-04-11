PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Загроза життю: поліція взялася за відео з Зеленським і вантажівкою

Причетним до створення відео, де Володимира Зеленського нібито збиває вантажівка, загрожує 5 років в’язниці.

Загроза життю: поліція взялася за відео з Зеленським і вантажівкою

Відео у соцмережах, де кандидата у президенти України Володимира Зеленського нібито збиває вантажівка, зацікавило правоохоронців.

У Нацполіції України заявили про відкриття кримінальної справи з цього приводу.

Наразі правоохоронці проводять перевірку, щоб виявити осіб, причетних до замовлення, створення і розповсюдження ролика.

Також поліція звернеться до адміністрації соцмереж із вимогою видалити відео.

Читайте: Манжосов зник із прес-конференції про Зеленського

Його творцям загрожує 5 років в’язниці за ст. 346 (погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча) ККУ.

Нагадаємо, кандидат у президенти Петро Порошенко порівняв кампанію Зеленського з сюжетом фільму.

Фото: Команда Зеленського

 

Джерело: Нацполіція

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Макрон зустрінеться з Порошенком та Зеленським – дата
Дебати Порошенка і Зеленського – останні новини (ОНЛАЙН)
Манжосов зробив заяву щодо наркотиків та Зеленського
Манжосов зник із прес-конференції про Зеленського
Нагадує Еквілібріум: Порошенко порівняв кампанію Зеленського з фільмом
Штаби Порошенка і Зеленського не домовилися щодо дебатів
У Зеленського запропонували провести дебати телемостом
LiqPay намагаються використовувати для реклами Зеленського
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка