Причетним до створення відео, де Володимира Зеленського нібито збиває вантажівка, загрожує 5 років в’язниці.

Відео у соцмережах, де кандидата у президенти України Володимира Зеленського нібито збиває вантажівка, зацікавило правоохоронців.

У Нацполіції України заявили про відкриття кримінальної справи з цього приводу.

Наразі правоохоронці проводять перевірку, щоб виявити осіб, причетних до замовлення, створення і розповсюдження ролика.

Також поліція звернеться до адміністрації соцмереж із вимогою видалити відео.

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Його творцям загрожує 5 років в’язниці за ст. 346 (погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча) ККУ.

Нагадаємо, кандидат у президенти Петро Порошенко порівняв кампанію Зеленського з сюжетом фільму.

Фото: Команда Зеленського