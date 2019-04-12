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Факти / Україна

Агітація на Суспільному: ЦВК визначила час виступів кандидатів

Центральна виборча комісія визначила черговість надання часу в ефірі Суспільного телебачення і радіо кандидатам у президенти України.

Агітація на Суспільному: ЦВК визначила час виступів кандидатів

ЦВК встановила черговість надання ефірного часу кандидатам в президенти Володимиру Зеленському та Петру Порошенку на каналі Суспільного телебачення і радіо для проведення агітації перед виборами.

Таким чином, Володимиру Зеленському надано час на телебаченні 18 квітня з 20.00 до 20.30. На Суспільному радіо – 17 квітня з 19.00 до 19.30.

Читайте: Битва за другий тур: хто потрапляє та чий електорат заберуть лідери

У Петра Порошенка буде час на телебаченні 18 квітня з 20.51 до 21.21 і 17 квітня з 20.00 до 20.30 на радіо.

Раніше Факти ICTV писали про те, яку стратегію оберуть лідери гонки у другому турі, як будуть мобілізовувати свій електорат та до яких кроків вдадуться.

Джерело: ЦВК.

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