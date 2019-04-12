Grek i Veter – новий бар грецької кухні, який відкрили друзі та колеги Герасімос Ливієратос та Олег Вітер. Звідки виникла така ідея і що пропонують скуштувати та випити у барі – детальніше в рецензії Фактів ICTV.

Цього тижня наш експерт Каріна Зуєва вирушила на ревізію до нового бару Grek i Veter, який відкрився на Подолі. Заклад розпочав свою роботу 4 березня.

У Києві безліч різних закладів і кожен з них спеціалізується на чомусь своєму. Ми хотіли зробити щось про тусовку, додати трохи андеграунду. Ми всі розуміємо, що хіп-хоп входить в нашу культуру та все більше починає десь звучати. Тому прийшла ідея повністю підготувати заклад під такий формат, не тільки музично, але й візуально, – розповів співзасновник Герасімос Ливієратос (Грек).

Розташування

Бар Grek i Veter знаходиться за адресою Нижній Вал, 19 (м. Контрактова площа).

Знайти цей заклад – не найлегше заняття. Власники кажуть, що потрібно фільтрувати свою аудиторію, щоб відвідувачі почували себе комфортно. Тому вони ще думають над тим, щоб створити якийсь вказівник, який буде помітний тим, хто їх дійсно шукає.

Поки що вхід до бару залишається малопомітним – це звичайні двері у будівлі, але якщо придивитися, то можна побачити надпис Grek i Veter.

Оцінка локації – 8\10

Сервіс

Як я зрозуміла, поки що у барі працює лише чотири людини – Грек, Вітер, шеф-кухар Марія та Роман – він і бармен, і офіціант, і друг засновників.

Я обрала собі місце на великому підвіконні, адже у Grek i Veter можна навіть так.

Роман залюбки розповів мені про кухню та порадив, що краще замовити, перед цим попередив, що замовлення доведеться почекати 15 хвилин.

Було помітно, що між друзями немає зобов’язань один перед одним. Вони співпрацюють всі разом – Роман прийняв замовлення та приніс його, Вітер прибрав зі столика.

Всі привітні, усміхнені та дружньо налаштовані. Відчувається те, що персонал кайфує від того, що він робить.

Оцінка сервісу – 9\10

Інтер’єр

У барі Grek i Veter два невеликих зали, які розраховані на 50 чоловік – посадкові та стоячі місця. Інтер’єр закладу виконаний у вуличному стилі – лофт, який ми так часто бачимо в американських фільмах.

Цегляна кладка, бетоні стіни, яскраві графіті, які намалював Андрій Дарута та різноманітні вуличні елементи – велосипед, бочки-столики, залізна решітка і все це розбавлено домашніми квіти.





























Бар з грецьким фаст-фудом Grek i Veter: атмосфера вулиці та хіп-хопу – Ситий в7 / 7 фотографий

Вбиральня не відрізняється від концепції всього закладу – надписи на бетонних стінах, цегляна кладка, яку деінде покриває мох.













Бар з грецьким фаст-фудом Grek i Veter: атмосфера вулиці та хіп-хопу – Ситий в7 / 3 фотографии

Виглядає просто, але оригінально, яскраво та сміливо.

Оцінка інтер’єру – 9\10

Атмосфера

Grek i Veter розрахований на поціновувачів вуличного стилю, який не всі зрозуміють та оцінять, тому це тематичний бар.

Відчувається невимушена та гостинна атмосфера. Приглушене освітлення, а на фоні грає відповідна тематиці бару музика.

Вдень це про їжу, а ввечері – про тусовку, – саме цими словами Герасімоса Ливієратоса можна описати атмосферу бару Grek i Veter.

Оцінка атмосфери – 9\10

Кухня

Меню в барі поки що не об’ємне, воно складається з фаст-фуду грецької кухні – шість видів сувлакі та три види бітес.

Сувлакі – це традиційна грецька закуска, така сама, як гамбургери в Америці або піца в Італії.

Зауважу, що меню буде розширюватися під кінець весни на початку літа, коли будуть доступні свіжі овочі, фрукти та ягоди.

Поки що відвідувачі мають можливість замовити сувлакі з куркою, яловичиною, сиром, яйцем і авокадо, кальмарами та фалафелем.

Барна карта містить невеликий вибір алкогольних коктейлів та безалкогольних напоїв – чай, лимонад, тонік або газована вода.

Я замовила два сувлакі по 69 грн. – з халлумі і яловичиною та цитрусовий лимонад – 80 грн.

Сувлакі з яловичиною я попросила упакувати мені з собою, також є можливість замовити грецькі закуски через ubereats.

Сувлакі з халлумі (halloumi) – свіжа, пишна піта в яку загорнутий болгарський перець, сир Фета, маслини, соус, лист салату та сир Халлумі – левантійський сир, який має високу температуру плавлення, тому навіть при приготуванні на грилі він не розплавився.

Загорнуті в корж-піту сувлакі нагадують зовні іншу подібну страву, яка нам більш відома, як шаурма, але має зовсім інший смак. Свіжа піта, смажені овочі та сир поєднують в собі ніжний смак. Все це обгорнуте в кухонний папір, адже їсти потрібно руками.

Сувлакі з яловичиною (beef kebab) – м’яке та ніжне м’ясо в поєднанні з сиром Фето, соусом, цибулею, помідором, зеленю та картоплею фрі.

Варто зазначити, що сувлакі смачніше, коли воно щойно приготоване. З’ївши одну тільки порцію, можна вгамувати голод на довгий час.

Цитрусовий лимонад нагадав смак літа, його подали в пляшці, яка обгорнута в паперовий пакет. Така подача відповідає атмосфері закладу.

Оцінка кухні – 8\10

Цінова політика

За умовами спецпроекту, в мене є €7 (220 грн). Рахунок у Grek i Veter склав 218 грн.

Цінова політика закладу не може не порадувати. Всі позиції меню коштують 69 грн.

Алкогольні коктейлі від 89 грн. – за шот або пиво, до 159 грн. Чай – 69 грн., лимонад – 80 грн., тонік або газований напій – 30 грн.

Оцінка цінової політики – 10\10

Загальні враження

Проблем дістатися закладу не виникне – розташування вдале. Незвичайний інтер’єр та кухня, але вибір страв все ж таки хочеться різноманітніший.

Це місце підійде для тих, хто в темі, для любителів хіп-хопу, андеграунду та поціновувачів грецького фаст-фуду. А якщо ви ще ніколи не куштували сувлакі, тоді рекомендую зробити це в Grek i Veter.

Загальна оцінка закладу – 8\10

Якщо ви хочете, щоб ми відвідали заклад, в якому ви часто буваєте чи який хочете проінспектувати – пишіть нам на пошту [email protected] і ми зв’яжемось з вами. Також, підписуйтесь на наш Instagram, щоб бути в курсі всіх ревізій.

Каріна Зуєва