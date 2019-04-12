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Факти / Україна / Політика

Більше, ніж на Лізі чемпіонів: у МВС розповіли про охорону під час дебатів

Якщо дебати кандидатів у президенти проводитимуть на НСК Олімпійський, для охорони заходу виділять більше поліцейських, ніж для Ліги чемпіонів.

НСК Олімпійський

Директор Департаменту комунікації МВС України Артем Шевченко заявив, що для охорони дебатів на НСК Олімпійський виділять більше поліцейських, ніж для Ліги чемпіонів.

Правоохоронці проводитимуть дуже жорсткі фільтраційні заходи, для чого знадобиться велика кількість співробітників.

– Не дивуйтеся великій кількості правоохоронців, які, можливо, будуть і в більшій кількості, ніж це було під час Ліги чемпіонів, – сказав Шевченко.

Поліцейських планують розташувати у більшій кількості локацій для того, аби можна було забезпечити правопорядок і безпеку усіх присутніх.

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В МВС також закликали громадян із розумінням поставитися до підвищених заходів безпеки.

До слова, між кандидатами у президенти Володимиром Зеленським і Петром Порошенком відбулася сварка у прямому ефірі.

Джерело: МВС

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