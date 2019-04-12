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Факти / Україна / Політика

Дуже різні виборці: чому Зеленський не йде на дебати

Трохи більше, ніж за тиждень, відбудеться другий тур виборів у президенти України, проте й досі невідомо, чи будуть дебати.

Зеленський

Кандидат у президенти Володимир Зеленський відмовився від участі у дебатах 14 квітня, які запропонував Петро Порошенко.

Під час дебатів виборці зможуть побачити, як налаштовані кандидати щодо низки різноманітних питань.

Можливо, саме тому Зеленський намагається якомога довше не йти на дебати. Дослідження показало, що настрої його виборців дуже відрізняються.

– 56% прихильників Зеленського хочуть в НАТО, 35% – позаблоковості. 52% хочуть підтримки української мови, а 41% рівних умов для всіх мов, – розповів Павло Казарін.

Читайте: Дебати Порошенка і Зеленського – останні новини (ОНЛАЙН)

До слова, глава НСТУ Зураб Аласанія заявив, що зв’язок через телеміст між кандидатами у президенти буде можливий вже після дебатів на Суспільному.

Джерело: Ранок у великому місті

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