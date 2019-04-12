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Факти / Україна / Політика

Марта не Борщ, а Берш: екс-прокурор нічого не знає про ймовірне призначення в ГПУ

Колишній американський прокурор Марта Берш заявила, що нічого не знає про своє можливе призначення генеральним прокурором України у разі перемоги кандидата у президенти Володимира Зеленського.

Марта не Борщ, а Берш: екс-прокурор нічого не знає про ймовірне призначення в ГПУ

Марта Берш здивована чутками, що її планують призначити генпрокурором України. Вона сказала, що нічого про це не знає, як і про своє “українське” походження.

Через неправильно перекладене прізвище, Марта Берш стала міфічним персонажем української політики. Борщ – хибний переклад, який породив думки, що американка має українське походження і зможе побороти корупцію в Україні.

Прізвище американського прокурора Martha Boersch перекладається, як Бьорш або Берш.

Марта Берш стала відомою в Україні завдяки участі у справі екс-прем’єр-міністра Павла Лазаренка, де вона була прокурором. Через певний час правниця залишила державну посаду і заснувала приватну юридичну фірму.

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У 2017 році Берш подала свою кандидатуру на посаду аудитора Національного антикорупційного бюро України, але потім відкликала її, пояснюючи це щільним графіком роботи.

Нагадаємо, команда Зеленського назвала імена своїх експертів.

Джерело: Тексти.org.ua

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