В українській армії з’явиться нова військова нагорода – медаль За поранення.

Міністерство оборони України вводить медаль За поранення і вона стане першою в системі реформування нагород.

На аверсі буде зображений тризуб на тлі двох схрещених мечів вістрями вгору і тернового вінця.

На реверсі буде написано За жертву крові в боях за свободу України. Також на цій стороні знаходитиметься номер медалі. З його допомогою можна буде проконтролювати видачу нагороди і уникнути підробок.

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Кількість і тяжкість поранень визначається гілочками. Їх будуть кріпити на стрічці медалі або плівці – біла або срібна – для легких поранень, жовта або золота – для важких.

На стрічці можуть кріпитися одночасно три гілочки різних кольорів, а на планці для повсякденної форми одягу – одна за найважче поранення.

Раніше американський полковник Роберт Пітерс від імені США передав медичне обладнання для потреб ЗСУ.

Джерело: Головне управління розвитку та супроводу матеріального забезпечення ЗСУ