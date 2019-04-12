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Факти / Україна

Мінус дві години в дорозі: між Львовом і Мукачево побудують автомагістраль

Нова дорога дозволить скоротити час у дорозі для водії зі Львова до Мукачево на дві години.

Мінус дві години в дорозі: між Львовом і Мукачево побудують автомагістраль

В Україні побудують нову автомагістраль Львів – Мукачево – Ужгород з відгалуженням до угорського кордону.

Для цього Європейський інвестиційний банк попередньо дав згоду виділити грант на підготовку техніко-економічного обґрунтування для будівництва дороги.

По новій трасі водії зможуть подолати шлях від Львова до Мукачево на 2 години швидше, ніж зараз (за 1 годину 30 хвилин).

Максимальна швидкість, яка буде дозволена на автомагістралі, складе 130 км/год.

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Також наголошується, що дорога буде поєднана з угорської автомагістраллю М3 через КПП Дийда і словацькою D1 через КПП Ужгород.

До слова, Укравтодор розпочав проектування реконструкції дороги М-06 на ділянці Львів – Рівне.

Фото: Dreamstime

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