PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика

Московський суд заочно заарештував Гриценка

Басманний суд Москви заочно заарештував екс-міністра оборони України, лідера партії Громадянська позиція Анатолія Гриценка.

Московський суд заочно заарештував Гриценка

Російський суд заочно пред’явив Анатолію Гриценку звинувачення в публічних закликах до здійснення терористичної діяльності за ч. 2 ст. 205.2 КК РФ.  Термін арешту буде обчислюватися з моменту його затримання або екстрадиції в Росію.

Раніше слідчий комітет РФ оголосив у розшук Анатолія Гриценка і подав клопотання в Басманний суд Москви про обрання заочного запобіжного заходу у вигляді взяття під варту.

Справу щодо Гриценка в Росії порушили після його виступу в ефірі українського телеканалу ще у 2017 році.

Читайте: Донбас можна повернути за 5 років і це не утопія – Гриценко

Тоді він, коментуючи загибель командира спецназу головного управління розвідки Міноборони України Максима Шаповалова, сказав, що треба відповісти на демонстративні, показові і нахабні вбивства офіцерів.

Нагадаємо, суд Російської Федерації в Ростові-на-Дону визнав Павла Гриба винним у нібито примусі до теракту росіянки Тетяни Єршової.

Джерело: РБК

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Державний переворот по-російськи. Останні дні Бориса Єльцина
Слідчий комітет РФ оголосив у розшук Анатолія Гриценка
РФ готується до континентальної війни в Європі – Турчинов
Починають нам руки викручувати – Лукашенко про санкції РФ
У РФ колектор погрожував зґвалтувати дружину боржника, а синові відрубати ногу
Кому було вигідно підірвати літак з президентом Польщі Качинським
У Пітері встановили другий “надгробок” Путіну за тиждень
Кабмін розширив список заборонених товарів з Росії
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка