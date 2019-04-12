Басманний суд Москви заочно заарештував екс-міністра оборони України, лідера партії Громадянська позиція Анатолія Гриценка.

Російський суд заочно пред’явив Анатолію Гриценку звинувачення в публічних закликах до здійснення терористичної діяльності за ч. 2 ст. 205.2 КК РФ. Термін арешту буде обчислюватися з моменту його затримання або екстрадиції в Росію.

Раніше слідчий комітет РФ оголосив у розшук Анатолія Гриценка і подав клопотання в Басманний суд Москви про обрання заочного запобіжного заходу у вигляді взяття під варту.

Справу щодо Гриценка в Росії порушили після його виступу в ефірі українського телеканалу ще у 2017 році.

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Тоді він, коментуючи загибель командира спецназу головного управління розвідки Міноборони України Максима Шаповалова, сказав, що треба відповісти на демонстративні, показові і нахабні вбивства офіцерів.

Нагадаємо, суд Російської Федерації в Ростові-на-Дону визнав Павла Гриба винним у нібито примусі до теракту росіянки Тетяни Єршової.