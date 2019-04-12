Сьогодні, 12 квітня, у більшості областей України дощі, в Карпатах – з мокрим снігом.
Погода в Україні сьогодні принесе дощі, вдень на сході подекуди з грозами.
За прогнозами синоптиків, лише на Волині та Львіщині – без опадів.
На півдні вранці місцями туман, вітер переважно північно-східний – до 5-10 м/с.
Температура вночі 6-11°, вдень 14-19°.
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На заході та півночі вночі 3-8° тепла, вдень 7-12°.
У Карпатах вночі близько 0°, вдень 4-9° тепла.
У Києві вранці дощ, вдень без опадів, температура вдень 9-11°.
До слова, у квітні середня температура повітря становитиме приблизно 9-12° вище нуля.
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