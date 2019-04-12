Олександр Пімкін поділився думкою про необхідність реформи професійно-технічної освіти.

Міністерство освіти України в партнерстві з бізнесом має перейти від рішення точкових проблем до системної реформи професійно-технічної освіти. Про це в бліц-інтерв’ю розповів в.о. директора з персоналу групи Метінвест Олександр Пімкін.

– Ми, наприклад, на рівні відомств, або на рівні заступників міністра працюємо над питаннями профстандартів, і нам вдається поступово змінювати цю ситуацію. Але якщо ми хочемо якихось проривних результатів, то наших спільних дій сьогодні недостатньо. Нам необхідно формування спільної робочої групи, потрібно виділити людей на full-time, які будуть занурюватися в цю проблему і будуть міняти систему, – зазначив він.

Раніше Метінвест заявляв про необхідність розробки національної стратегії розвитку профтехосвіти і висловлював готовність приєднатися до цього процесу.

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Як відзначили в компанії, вона повинна лягти в основу комплексних реформ в сфері профтехосвіти, націлених на відновлення престижу робітничих професій та підвищення якості підготовки технологів для промисловості. Однак в коментарі Пімкін зазначив, що ініціативи з боку Міносвіти і Мінсоцполітики в цьому питанні поки не проявлялося.

Нагадаємо, Метінвест підвищив заробітну плату працівникам своїх українських підприємств на 15%.

Джерело: uaprom.info