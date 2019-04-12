Починаючи з 13 квітня через ремонт Шулявського шляхопроводу перекриватимуть дорогу на проспекті Перемоги.

Демонтаж Шулявського шляхопроводу принесе водіям у столиці деякі незручності вже завтра.

Так, з 13 до 20 квітня через ремонт перекриватимуть дорогу на проспекті Перемоги. Але частково.

13-15 квітня буде частково обмежено рух у напрямку центру столиці, а 16-19 квітня – водіїв обмежать у пересуванні в напрямку області.

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Крім того, 16-20 квітня щоночі частково перекриватимуть проспект Перемоги з 23.00 до 6 ранку.

До слова, Факти ICTV писали, як зміниться рух громадського транспорту на час ремонту Шулявсього шляхопроводу.

Джерело: КМДА