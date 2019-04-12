Парламент припинив розгляд правок до мовного закону. Голосування продовжать після другого туру виборів президента України.

Верховна Рада України закінчила пленарне засідання і припинила розгляд правок до закону про мову. Наступне засідання заплановане на 23 квітня, тому голосування за внесення правок продовжать після другого туру виборів.

– Хочу нагадати вам, що з 15 по 19 квітня нардепи працюють у комітетах, комісіях і фракціях, тому чергове пленарне засідання ВРУ відбудеться у вівторок, 23 квітня, – сказала перший віце-спікер Ірина Геращенко.

12 квітня Рада не розглянула жодної правки до законопроекту про функціонування української мови як державної.

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Наразі до другого читання узгоджено 88% поправок.

Політики планують створити Національну комісію зі стандартів державної мови та запровадити посаду уповноваженого із захисту державної мови.



Факти ICTV дізнались, чому мовне питання підняли перед виборами, що передбачає законопроект та чи змусить він українців спілкуватись виключно українською.