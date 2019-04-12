PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство

Справа Гандзюк: Мангер повернувся на робоче місце

Підозрюваний в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк Владислав Мангер повернувся на своє робоче місце у Херсонську облраду.

Справа Гандзюк: Мангер повернувся на робоче місце

Глава Херсонської облради Владислав Мангер, якого підозрюють в організації вбивства Катерини Гандзюк, повернувся на роботу.

Про це свідчить присутність Владислава Мангера на сьогоднішній нараді стосовно автономізації закладів охорони здоров’я.

Читайте: Вбивство Гандзюк: суд зобов’язав Мангера вдягти електронний браслет

Раніше Факти ICTV писали, що Владислав Мангер відмовився проходити експертизу на поліграфі.

Джерело: Громадське

Фото: УНІАН

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Порошенко звільнив главу Херсонської ОДА Гордєєва
Кабмін схвалив звільнення Степанова та Гордєєва
На Херсонщині чоловік застрелив сусіда через межу між городами
Мангер відмовився проходити поліграф
Вбивство Гандзюк: суд зобов’язав Мангера вдягти електронний браслет
На Херсонщині у чоловіка конфіскували вівчарку за вигул без намордника
Суд відсторонив Мангера від посади голови Херсонської облради
Суд звільнив Мангера від зобов’язань, з нього знімуть браслет
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка