Експерти констатують, що президентські вибори не мають негативного впливу на валютний курс.

Високу волатильність ринку після першого туру виборів експерти пояснюють підвищеним попитом на валюту, експортом та імпортом.

Начальник відділу продажів казначейських продуктів ОТП Банку Юрій Крохмаль заявив, що перед початком виборів українці дуже активно купували валюту, через що курс долара злетів вище позначки 27 грн/долар.

Зі свого боку, нерезиденти-інвестори продемонстрували високий попит на гривневі папери Міністерства фінансів, що збільшило пропозицію валюти.

Дії Нацбанку також допомогли зменшити курсові коливання. НБУ за минулий тиждень викупив з ринку 118,4 млн доларів, повідомив керівник підрозділу з корпоративного аналізу групи ICU Олександр Мартиненко.

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На думку керівника аналітичного департаменту ІК Concorde Capital Олександра Паращія, все таки основним чинником, який призводить до волатильності ринку у даний період – це експорт і імпорт.

– Зараз ситуація на зовнішніх ринках для нас сприятлива.

До слова, Факти ICTV писали, що буде з гривнею після президентських виборів і в якій валюті вигідніше тримати заощадження.