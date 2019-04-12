За останню добу окупанти 20 разів відкривали вогонь по позиціях Об’єднаних сил на Донбасі. Під час обстрілів один український військовий загинув та вісьмох поранено.

Жоден постріл противника в зоні ООС не залишився без адекватної відповіді: дев’ятьох окупантів знищено, ще вісім – поранено.

За даними штабу, бойовики чотири рази застосували важке озброєння, а також БМП, протитанкові ракетні комплекси, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Під вогнем ворога опинилися Лебединське, Павлопіль, Новотроїцьке, Новоселівка, Гнутове, Водяне, Авдіївка, Катеринівка, Пищевик та Чермалик.

Від початку доби окупанти двічі обстріляли позиції наших захисників у смузі відповідальності угруповання Схід: з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – Пищевик, зі станкових протитанкових гранатометів – Чермалик.

Читайте: Під Одесою випробували крилаті ракети Нептун

Нагадаємо, на Донбасі загинула жінка-доброволець Яна Червона з позивним Відьма.

Джерело: Операція об’єднаних сил

Фото: ООС