PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Сили ООС втратили бійця і знищили дев’ятьох окупантів

За останню добу окупанти 20 разів відкривали вогонь по позиціях Об’єднаних сил на Донбасі. Під час обстрілів один український військовий загинув та вісьмох поранено.

ООС Донбас

Жоден постріл противника в зоні ООС не залишився без адекватної відповіді: дев’ятьох окупантів знищено, ще вісім – поранено.

За даними штабу, бойовики чотири рази застосували важке озброєння, а також БМП, протитанкові ракетні комплекси, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Під вогнем ворога опинилися Лебединське, Павлопіль, Новотроїцьке, Новоселівка, Гнутове, Водяне, Авдіївка, Катеринівка, Пищевик та Чермалик.

Від початку доби окупанти двічі обстріляли позиції наших захисників у смузі відповідальності угруповання Схід: з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – Пищевик, зі станкових протитанкових гранатометів – Чермалик.

Читайте: Під Одесою випробували крилаті ракети Нептун

Нагадаємо, на Донбасі загинула жінка-доброволець Яна Червона з позивним Відьма.

Джерело: Операція об’єднаних сил

Фото: ООС

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Ворог 11 разів обстріляв позиції ЗСУ на Донбасі – вісім поранених
Троє військових ЗСУ поранені на Донбасі
У ворога один вбитий, шість поранених. Як пройшла ніч у районі Водяного
РФ шантажує Україну, вимагаючи прямого діалогу з ОРДЛО – Геращенко
Може збивати літаки та безпілотники: ЗСУ показали роботу ЗРК Стріла
Бойовики застосували на Донбасі нові російські снаряди 152-го калібру
Пластик замість металу і підстаканник – нові фляги ЗСУ
Вибух на Донбасі: піротехнік загинув під час розмінування
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка