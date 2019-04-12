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Факти / Україна

Україна зняла заборону на в’їзд скандальному австрійському журналісту Вершютцу

СБУ скасувала заборону на в’їзд в Україну австрійському журналісту, шефу українського бюро телеканалу ORF Крістіану Вершютцу.

Крістіан Вершютц

Журналіст Крістіан Вершютц на своїй сторінці в Facebook подякував офіційним і неофіційним помічникам в знятті заборони на в’їзд в Україну.

Він також опублікував скан листа СБУ, в якому зазначено, що заборона знята “у зв’язку з надходженням інформації про припинення існування обставин, на підставі яких особі було заборонено в’їзд”.

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Нагадаємо, раніше СБУ заборонила Крістіану Вершютцу в’їзд в Україну терміном на один рік. Підставою для цього стала необхідність забезпечення безпеки журналіста, який заявляв про погрози його життю в Україні.

Після цього Вершютц подав позов до Окружного адмінсуду Києва.

У МЗС України заявили, що заборона є наслідком зневажливого ставлення журналіста до українського законодавства.

Джерело: Christian Ferdinand Wehrschütz

Фото: Christian Ferdinand Wehrschütz

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