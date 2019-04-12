Глава Української греко-католицької церкви (УГКЦ) Блаженніший Святослав (Шевчук) заявив, що інформаційна війна, яка є складовою гібридної, намагається поділити українське суспільство на так звані цільові групи.

Блаженніший Святослав (Шевчук) у виступі на 12-му Київському безпековому форумі висловив думку про те, що українців намагаються за допомогою різних технологій поділити, провести межі між тими, хто дивиться телевізор і не дивиться його.

– Справді, ми можемо ходити до однієї церкви, але читати інформацію з різних соціальних мереж, і бути абсолютно різними у своїй оцінці тих обставин у суспільстві, в яких ми знаходимось зараз, – зауважив Блаженніший Святослав.

У таких обставинах, на його думку, роль церкви чи релігійних інституцій полягає у тому, щоб формувати “так звані серцевинні цінності, які завжди є чи не основним фундаментом організації будь-якої суспільної інституції”.

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До слова, у грудні 2018 року СБУ під час обшуків у приміщеннях УПЦ Московського патріархату знайшла матеріали, що розпалюють релігійну та міжконфесійну ворожнечу.

Фото: Блаженніший Святослав Шевчук