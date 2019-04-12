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Зеленського збила вантажівка: в штабі Порошенко спростували причетність до ролика

У штабі кандидата в президенти Петра Порошенка заявили, що вони непричетні до чорного ролику про кандидата в президенти Володимира Зеленського.

Зеленського збила вантажівка: в штабі Порошенко спростували причетність до ролика

Штаб кандидата в президенти Петра Порошенка заперечує причетність до ролика, де кандидата в президенти Володимира Зеленського збиває вантажівка.

У штабі заявили, що не мають жодного відношення до зазначеного ролику і назвали його “чорним”.

– У відповідь на численні запити журналістів повідомляємо, що передвиборний штаб Петра Порошенка не має жодного відношення до “чорного” ролика про кандидата в президенти Володимира Зеленського з кокаїном, – йдеться у повідомленні.

Читайте: Штаби Порошенка і Зеленського не домовилися щодо дебатів

Ролик, в якому Зеленського збиває вантажівка, з’явився у мережі 11 квітня.

До слова, 11 квітня кандидати в президенти Петро Порошенко та Володимир Зеленський влаштували словесну перепалку в прямому ефірі.

Джерело: Інтерфакс-Україна

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