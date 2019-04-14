14 квітня о 14.14 повинні початися дебати кандидатів у президенти України. Під стадіоном збираються люди. Поліція стежить за порядком.

Сьогоднішні дебати пройдуть не на самому стадіоні, а в конференційному залі Олімпійського. Там уже встановили трибуни для кандидатів, а також стільці для журналістів.

14 квітня очікуються проведення дебатів між Петром Порошенком та Володимиром Зеленським. Біля НСК у Києві збираються прихильники Петра Порошенка.

Перед стадіоном встановлено велику сцену з двома екранами, на яких транслюватимуть дебати. Володимир Зеленський відмовився брати участь у цих дебатах і запросив чинного президента на дебати 19 квітня.





































Металодетектори та поліція: що відбувається біля НСК Олімпійський / 9 фотографий

Вхід на НСК відкрито для всіх охочих. Пропускають на стадіон через 16 металодетекторів.

Кілька тисяч правоохоронців працюють над збереженням порядку в центрі міста.

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Раніше Факти ICTV писали як розділиться електорат інших кандидатів між Петром Порошенком і Володимиром Зеленським у другому турі виборів.