Петро Порошенко очікує звільнення Росією українських заручників у найближчі терміни після закінчення виборів президента.

Петро Порошенко впевнений у тому, що незабаром після закінчення виборів президента України відбудеться прорив щодо звільнення українських заручників.

– Тут я не маю жодних сумнівів, що це станеться одразу після виборів у короткий термін, – заявив він в ефірі українського телеканалу.

Президент України нагадав про намір Києва зберегти переговори у нормандському форматі.

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Також Порошенко зазначив, що Україна має інструменти для забезпечення “великоднього перемир’я”, початок якого планується 18 квітня.

Нагадаємо, Порошенко заявив, що у разі свого переобрання працюватиме над якнайшвидшою організацією саміту в нормандському форматі.