PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика

Порошенко хоче ініціювати створення префектів

Чинний президент України заявив, що в разі повторного обрання його главою держави він буде ініціювати зміни до Конституції, які передбачають введення префектів замість голів обласних державних адміністрацій.

Порошенко хоче ініціювати створення префектів

Президент України Петро Порошенко заявляє, що в разі повторного обрання ініціює зміни до Конституції, що передбачають введення префектів замість голів ОДА.

– Відразу ж після президентських виборів я ініціюю зміни до Конституції, за якими посади голів обласних державних адміністрацій будуть ліквідовані, – сказав Порошенко на НСК Олімпійському.

Він додав, що це буде продовженням реформи децентралізації в Україні.

– Будуть префекти з великими і меншими функціями, а виконавча влада передається громадам. І це є реалізацією реформи, в яку 3-5 років тому ще ніхто не вірив, – сказав глава держави.

Що стосується контрольних функцій, то в компетенцію префекта буде входити, в тому числі, функція контролю суверенітету і територіальної цілісності.

Читайте: Дебати Порошенка і Зеленського – останні новини (ОНЛАЙН)

Раніше Факти ICTV писали як розділиться електорат інших кандидатів між Петром Порошенком і Володимиром Зеленським  у другому турі виборів.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Чи поїде до Путіна в Крим: Джемілєв поставив Зеленському п’ять запитань
Буду поважати будь-який вибір українського народу – Порошенко
Президент має бути реальним, а не віртуальним – Петро Порошенко
Порошенко звільнив Семочка з посади заступника голови Служби зовнішньої розвідки
Не дамо йому шансів на успіх в Україні: Порошенко про борди з Путіним
Порошенко запросив Зеленського на дебати в ефірі ICTV
Зеленський не прийшов на дебати 14 квітня на Олімпійський
Металодетектори та поліція: що відбувається біля НСК Олімпійський
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка