Чинний президент України заявив, що в разі повторного обрання його главою держави він буде ініціювати зміни до Конституції, які передбачають введення префектів замість голів обласних державних адміністрацій.

Президент України Петро Порошенко заявляє, що в разі повторного обрання ініціює зміни до Конституції, що передбачають введення префектів замість голів ОДА.

– Відразу ж після президентських виборів я ініціюю зміни до Конституції, за якими посади голів обласних державних адміністрацій будуть ліквідовані, – сказав Порошенко на НСК Олімпійському.

Він додав, що це буде продовженням реформи децентралізації в Україні.

– Будуть префекти з великими і меншими функціями, а виконавча влада передається громадам. І це є реалізацією реформи, в яку 3-5 років тому ще ніхто не вірив, – сказав глава держави.

Одразу після президентських виборів ініціюватиму зміни до Конституції, де посади голів обласних держадміністрацій будуть ліквідовані, бо це є продовження реформи децентралізації. Їх мають замінити префекти, з більшими та меншими функціями. Виконавча влада передається громадам! pic.twitter.com/4GCee4l1s2 — Петро Порошенко (@poroshenko) 14 апреля 2019 г.

Що стосується контрольних функцій, то в компетенцію префекта буде входити, в тому числі, функція контролю суверенітету і територіальної цілісності.

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