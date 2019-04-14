Володимир Зеленський заявив, що чекає на Петра Порошенка на дебати 19 квітня на НСК Олімпійський.

Володимир Зеленський заздалегідь попередив, що не прийде на зустріч із Петром Порошенком 14 квітня на НСК Олімпійський.

Так пояснили у штабі кандидата в президенти України його непояву. При цьому сьогоднішні заходи в центрі Києва у Зеленського назвали “агітаційним мітингом Порошенка”.

– Але дебати сьогодні не повинні були проходити.

Спікер штабу Зеленського Дмитро Разумков нагадав, що їхній кандидат збирається прийти на дебати 19 квітня о 19.00 на Олімпійський.

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Він зазначив, що закон не передбачає проведення дебатів у будівлі або в кімнаті на Суспільному телебаченні, як написано у постанові ЦВК України.

Як повідомлялося, Порошенко заявив, що готовий прийти на НСК Олімпійський 19 квітня за однієї умови.

Фото: Команда Зеленського