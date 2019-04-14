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Зеленський не прийшов на дебати – штаб назвав причину

Володимир Зеленський заявив, що чекає на Петра Порошенка на дебати 19 квітня на НСК Олімпійський.

Зеленський не прийшов на дебати – штаб назвав причину

Володимир Зеленський заздалегідь попередив, що не прийде на зустріч із Петром Порошенком 14 квітня на НСК Олімпійський.

Так пояснили у штабі кандидата в президенти України його непояву. При цьому сьогоднішні заходи в центрі Києва у Зеленського назвали “агітаційним мітингом Порошенка”.

– Але дебати сьогодні не повинні були проходити.

Спікер штабу Зеленського Дмитро Разумков нагадав, що їхній кандидат збирається прийти на дебати 19 квітня о 19.00 на Олімпійський.

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Він зазначив, що закон не передбачає проведення дебатів у будівлі або в кімнаті на Суспільному телебаченні, як написано у постанові ЦВК України.

Як повідомлялося, Порошенко заявив, що готовий прийти на НСК Олімпійський 19 квітня за однієї умови.

Фото: Команда Зеленського

Джерело: Інтерфакс-Україна

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