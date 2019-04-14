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Факти / Україна

Зустріч біля Олімпійського: поліція порахувала людей

Неофіційні дебати відбулися спокійно, мінування столичних об’єктів не підтвердилися.

Зустріч біля Олімпійського: поліція порахувала людей

Неофіційні дебати за участю президента Петра Порошенка (Володимир Зеленський не прийшов) пройшли без порушень порядку.

На заходи біля НСК Олімпійський прийшло до 5 тисяч людей, звітують у Нацполіції.

Правоохоронці також повідомили, що сигнали про мінування столичних об’єктів та Майдану Незалежності виявилися фейковими. Це підтвердили вибухотехніки після перевірки.

– Правоохоронці проводять ретельну перевірку об’єктів та прилеглу до них територію. Інформація не підтвердилася.

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Нагадаємо, Петро Порошенко запросив Володимира Зеленського на Свободу слова в ефірі ICTV.

Джерело: МВС

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