Неофіційні дебати відбулися спокійно, мінування столичних об’єктів не підтвердилися.

Неофіційні дебати за участю президента Петра Порошенка (Володимир Зеленський не прийшов) пройшли без порушень порядку.

На заходи біля НСК Олімпійський прийшло до 5 тисяч людей, звітують у Нацполіції.

Правоохоронці також повідомили, що сигнали про мінування столичних об’єктів та Майдану Незалежності виявилися фейковими. Це підтвердили вибухотехніки після перевірки.

– Правоохоронці проводять ретельну перевірку об’єктів та прилеглу до них територію. Інформація не підтвердилася.

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Нагадаємо, Петро Порошенко запросив Володимира Зеленського на Свободу слова в ефірі ICTV.