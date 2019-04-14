Дані МВС та СБУ щодо присутніх на заходах біля НСК Олімпійський різняться на 10 тисяч осіб.

Силові відомства України нарахували різну кількість людей, які прийшли на зустріч між кандидатами на виборах президента України Петром Порошенком і Володимиром Зеленським на НСК Олімпійський.

Так, за даними Нацполіції, що оприлюднив сайт Міністерства внутрішніх справ України, неофіційні дебати відвідали до п’яти тисяч осіб.

Згідно з підрахунками Служби безпеки України, десь 10 тисяч людей у МВС “прогавили”. Дані СБУ говорять про близько 15 тисяч присутніх на зустрічі.

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Зі свого боку, у Порошенка нарахували ще більше відвідувачів заходу біля НСК Олімпійський – близько 20 тисяч.

Як відомо, Зеленський не прийшов на дебати, заявивши, що чекає на Порошенка 19 квітня о 19.00 на Олімпійському.

Порошенко заявив, що готовий прийти на НСК Олімпійський 19 квітня за однієї умови.

Фото: Петро Порошенко