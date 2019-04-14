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Факти / Україна / Політика

Зустріч на Олімпійському: силовики по-різному порахували присутніх

Дані МВС та СБУ щодо присутніх на заходах біля НСК Олімпійський різняться на 10 тисяч осіб.

Зустріч на Олімпійському: силовики по-різному порахували присутніх

Силові відомства України нарахували різну кількість людей, які прийшли на зустріч між кандидатами на виборах президента України Петром Порошенком і Володимиром Зеленським на НСК Олімпійський.

Так, за даними Нацполіції, що оприлюднив сайт Міністерства внутрішніх справ України, неофіційні дебати відвідали до п’яти тисяч осіб.

Згідно з підрахунками Служби безпеки України, десь 10 тисяч людей у МВС “прогавили”. Дані СБУ говорять про близько 15 тисяч присутніх на зустрічі.

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Зі свого боку, у Порошенка нарахували ще більше відвідувачів заходу біля НСК Олімпійський – близько 20 тисяч.

Як відомо, Зеленський не прийшов на дебати, заявивши, що чекає на Порошенка 19 квітня о 19.00 на Олімпійському.

Порошенко заявив, що готовий прийти на НСК Олімпійський 19 квітня за однієї умови.

Фото: Петро Порошенко

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