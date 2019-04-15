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Факти / Україна / Політика

Дебати 19 квітня: де і коли дивитися

Напередодні дня тиші перед повторним голосуванням на виборах президента України кандидати проведуть теледебати.

Дебати 19 квітня: де і коли дивитися

Дебати кандидатів у президенти України Петра Порошенка і Володимира Зеленського, відповідно до Закону України, повинні пройти 19 квітня.

Офіційні дебати, які будуть проводитися під егідою ЦВК і НСТУ, пройдуть у студії Суспільного 19 квітня о 20.00 і триватимуть одну годину.

– Дебати повинні тривати годину, а після цього кандидати у президенти можуть зустрічатися в будь-якому форматі, в будь-який час, – повідомив глава НСТУ Зураб Аласанія.

У свою чергу Володимир Зеленський виступив з пропозицією провести дебати з Петром Порошенком на НСК Олімпійському 19 квітня о 19.00.

У штабі глави держави заявили, що Порошенко прийде на Олімпійський, якщо час дебатів не співпадатиме з ефіром на Суспільному.

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– Якщо це будуть дебати, і дебати в, той час, який не суперечить законодавству, то можна було б розглядати, як туди піти. Але оскільки вони призначені на той час, коли Порошенко за законом повинен бути на Суспільному, то Порошенко піде на Суспільне, – заявив глава виборчого штабу Олег Медведєв.

Радник Петра Порошенка Юрій Бірюков заявив, що зі штабом кандидата у президенти Володимира Зеленського ведуться переговори про проведення двох раундів дебатів 19 квітня.

– Зараз йде серйозне обговорення зі штабом Зеленського про проведення дебатів на стадіоні і в студії, – написав Бірюков.

У ЦВК наголосили, що якщо на дебати прийде один з кандидатів, то у нього є право використовувати цей час.

Нагадаємо, 14 квітня, на НСК Олімпійському пройшли неофіційні дебати кандидатів у президенти України Петра Порошенка та Володимира Зеленського.

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