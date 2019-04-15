PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика

Другий тур виборів 2019: ЦВК направила бюлетені на закордонні дільниці

Центральна виборча комісія відправила на закордонні дільниці бюлетені для повторного голосування на виборах президента України.

Другий тур виборів 2019: ЦВК направила бюлетені на закордонні дільниці

ЦВК передала на 101 закордонну виборчу дільницю 436 тис. 528 бюлетенів.

Передали бюлетені через представника МЗС України – в. о. начальника Управління генерального секретаріату Святослава Драча.

Читайте: Ставки букмекерів на другий тур виборів президента України

– 15 квітня Центральна виборча комісія на своєму засіданні передала дільничним виборчим комісіям закордонних виборчих дільниць бюлетені для повторного голосування, – заявили у прес-службі ЦВК.

Раніше Факти ICTV писали, що на д ругий тур виборів президента України зареєструвалися 2 360 міжнародних спостерігачів.

Джерело: ЦВК

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Чи можливий розпуск парламенту та як воюють штаби кандидатів
Петро Порошенко – кандидат в президенти України
Раду може розпустити до 27 травня новий президент – Березенко
Володимир Зеленський – кандидат у президенти України
Як голосувати на виборах не за місцем прописки
Кінець. Борди з Порошенком знімуть, штаб президента до них не причетний
Бійки, сварки і поліція: люди кілька діб живуть у чергах в держреєстри виборців
Сьогодні останній день для зміни місця голосування
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка