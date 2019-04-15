Центральна виборча комісія відправила на закордонні дільниці бюлетені для повторного голосування на виборах президента України.

ЦВК передала на 101 закордонну виборчу дільницю 436 тис. 528 бюлетенів.

Передали бюлетені через представника МЗС України – в. о. начальника Управління генерального секретаріату Святослава Драча.

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– 15 квітня Центральна виборча комісія на своєму засіданні передала дільничним виборчим комісіям закордонних виборчих дільниць бюлетені для повторного голосування, – заявили у прес-службі ЦВК.

Раніше Факти ICTV писали, що на д ругий тур виборів президента України зареєструвалися 2 360 міжнародних спостерігачів.