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Факти / Україна

Кінець. Борди з Порошенком знімуть, штаб президента до них не причетний

Адміністрація президента і поліція прокоментували появу по Україні бордів із зображенням Петра Порошенка і написом Кінець.

Кінець. Борди з Порошенком знімуть, штаб президента до них не причетний

По Україні з’явилися борди, на яких зображений кандидат в президенти України Петро Порошенко і напис Кінець.

Борди виконані в стилістиці передвиборної кампанії Порошенко. В Адміністрації президента заявили, що не мають до них відношення.

– Так ви смієтеся? Ми ж не такі вже ідіоти, щоб таке вішати, таку дурість. Ми взагалі намагаємося обережно підходити до таких речей після бордів з Путіним, – сказав завідувач відділом Головного департаменту інформаційної політики АП Володимир Горковенко.

У Нацполіціі рекламні борди назвали провокацією, їх знімуть комунальні служби.

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– Ця зовнішня реклама розміщена з порушенням законодавства. Адже не містить інформації про установу, що здійснила друк, тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск, і замовника цих матеріалів, – повідомив прес-секретар Нацполіціі Ярослав Тракало.

Тим, хто розмістив ці борди загрожує покарання згідно ч.2 ст.212-13 КУпАП.

Раніше Факти ICTV писали, що по  Україні почали з’являтися рекламні білборди – Петро Порошенко проти Володимира Путіна.

ФотоСергій Грішин

Джерела: Громадське, Укрправда

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