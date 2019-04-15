Міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings опублікувало прогноз курсу гривні до 2022 року.
Міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings прогнозує, що курс гривні по відношенню до долара США до кінця 2019 року складатиме 28,6 грн/$.
- 2020 – 29,5 грн/$
- 2021 – 30 грн/$
- 2022 – 30,5 грн/$.
Також S&P прогнозує, що реальний ВВП України у 2019 році виросте на 2,5%, у 2020 році – на 2,8%, а у 2021 і 2022 роках зростання становитиме 3%.
Показник інфляції: 8,1% у 2019 році, 7,5% – у 2020, 7% – у 2021, 6% – у 2022.
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До слова, експерти констатують, що президентські вибори не мають негативного впливу на валютний курс.
Джерело: S&P Global Ratings
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