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Курс гривні до 2022 року, ВВП та інфляція – прогноз S&P по Україні

Міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings опублікувало прогноз курсу гривні до 2022 року.

Курс гривні до 2022 року, ВВП та інфляція – прогноз S&P по Україні

Міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings прогнозує, що курс гривні по відношенню до долара США до кінця 2019 року складатиме 28,6  грн/$.

  • 2020 – 29,5 грн/$
  • 2021 – 30 грн/$
  • 2022 – 30,5 грн/$.

Також S&P прогнозує, що реальний ВВП України у 2019 році виросте на 2,5%, у 2020 році – на 2,8%, а у 2021 і 2022 роках зростання становитиме 3%.

Показник інфляції: 8,1% у 2019 році, 7,5% – у 2020, 7% – у 2021, 6% – у 2022.

Читайте: Яким буде курс гривні до 2024 року – прогноз МВФ

До слова, експерти констатують, що президентські вибори не мають негативного впливу на валютний курс.

Джерело: S&P Global Ratings

Фото: Dreamstime

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