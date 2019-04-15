Факти ICTV розповідають, з якими обіцянками йде на вибори чинний президент України.

Другий тур виборів президента України 2019 призначено на 21 квітня. У нього пройшли два кандидати – Володимир Зеленський та чинний глава держави Петро Порошенко.

Факти ICTV зібрали головне про кандидата на пост президента Петра Порошенка.

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Коротко про кандидата

Петро Порошенко народився на Одещині у місті Болград. Вищу освіту здобув у КНУ ім. Тараса Шевченка за спеціальністю міжнародні економічні відносини. По закінченню університету працював аспірантом-асистентом на тій самій кафедрі. Кандидат юридичних наук.

Політичну кар’єру розпочав у 1998, ставши членом Соціал-демократичної партії України (об’єднаної).

У 2000 році покинув СДПУ(о) та створив фракцію Солідарність, що згодом стала однойменною партією. Через півроку партія увійшла до виборчого блоку Віктора Ющенка.

З 2007 – голова ради НБУ.

Займав посаду міністра закордонних справ (2009-2010), але був звільнений Віктором Януковичем. У 2012 ним же призначений міністром економічного розвитку і торгівлі України.

На попередніх виборах отримав 54,7 % голосів, здобувши перемогу у першому турі.

Передвиборчі обіцянки

У передвиборчій програмі Петро Порошенко робить акцент на таких пунктах:

У 2023 році Україна планує подати заявку на вступ до ЄС та почати виконувати план дій щодо членства в НАТО.

Наздогнати за економічними показниками сусідні держави, які вже входять до ЄС.

Країна має стати лідером аграрного сектору в Європі, однією із п’яти нових глобальних лідерів ІТ-сектору і транспортним хабом Східної Європи.

Відновити територіальну цілісність України.

Подолати бідність та зосередити соціальну підтримку для найменш забезпечених верств населення.

Зробити Україну однією з десяти найбільш відвідуваних країн Європи під гаслом Модна країна, яку відкриває світ .

. Привести структуру підготовки кадрів у відповідність із потребами економіки і вимогами конкурентоздатності країни.

Розпочати масштабну ремонтну роботу медичних закладів.

Розширити підтримку культурних проектів.

За словами Порошенка, це шлях, який дасть змогу подолати бідність і забезпечити порядок, добробут і безпеку кожного українця.

Що декларує кандидат

У 2017 Петро Олексійович очолив рейтинг найбагатших українських чиновників за версією Forbes Україна.

Річний дохід Порошенка становить 16,3 млн грн, з яких 336 тисяч – зарплатня на основному місці роботи.

Станом на 2017 рік президент володіє будинком на 1331,7 м2 у селищі Козин і двома земельними ділянками загальною площею 3,54 гектари.

У Києві Порошенко має три земельні ділянки та три квартири, загальною площею 284,41 м2.

У той час дружина Порошенка Марина має одну квартиру та гараж у Києві, земельну ділянку та дачу в селі Петропавлівське.

Політик їздить на Mercades-Benz, а його дружина має Jaguar 2008 року випуску.

Лише за два місяці 2019 Порошенко встиг вісім разів внести зміни до своєї декларації щодо матеріального стану. Таким чином, від початку року матеріальні статки президента збільшилися на 700 млн грн.

Нагадаємо, Факти ICTV підготували спецпроект про президентські перегони 2019.