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Факти / Україна

Погода в Україні на сьогодні, 15 квітня (КАРТА)

Сьогодні в Україні буде хмарно, проте без значних опадів.

погода в Украине

Сьогодні вночі очікується значне похолодання із заморозками в західних областях, а також мінлива хмарність.

Вітер переважно північно-східний, 7-12 м/с. Можливі пориви до 15-18 м/с у південних, центральних та північних областях.

У північних, Вінницькій та Черкаській областях хмарно з проясненнями, без істотних опадів.

Вночі тут температура повітря становитиме 1-6°, вдень повітря прогріється до 7-12°.

На решті території України дощитиме.

Вночі стовпчики термометрів покажуть 3-8° вище нуля, вдень потеплішає до 10-15°.

Читайте: Гороскоп на сьогодні, 15 квітня

У Києві сьогодні без опадів.

Температура вночі коливатиметься від 0 до 2° морозу, а вдень дещо потеплішає – до 7-9° вище нуля.

До слова, середня температура повітря у квітні становитиме 9-12° тепла.

Джерело: Укргідрометцентр

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