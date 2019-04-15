Сьогодні в Україні буде хмарно, проте без значних опадів.

Сьогодні вночі очікується значне похолодання із заморозками в західних областях, а також мінлива хмарність.

Вітер переважно північно-східний, 7-12 м/с. Можливі пориви до 15-18 м/с у південних, центральних та північних областях.

У північних, Вінницькій та Черкаській областях хмарно з проясненнями, без істотних опадів.

Вночі тут температура повітря становитиме 1-6°, вдень повітря прогріється до 7-12°.

На решті території України дощитиме.

Вночі стовпчики термометрів покажуть 3-8° вище нуля, вдень потеплішає до 10-15°.

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У Києві сьогодні без опадів.

Температура вночі коливатиметься від 0 до 2° морозу, а вдень дещо потеплішає – до 7-9° вище нуля.

До слова, середня температура повітря у квітні становитиме 9-12° тепла.