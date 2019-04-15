Перші дебати на Олімпійському пройшли у неділю. Як вони відбулись, чому Зеленський не прийшов, як змінилась риторика Порошенка та які шанси у кандидатів – у матеріалі Фактів ICTV.

Дебати кандидатів в президенти, які призначав Петро Порошенко, пройшли 14 квітня на НСК Олімпійський. Однак Володимир Зеленський не прийшов, тож його трибуна так і залишилась пустувати.

Як пройшли дебати?

Петро Порошенко анонсував дебати на 14:00 14 квітня на НСК Олімпійському, як того з самого початку хотів Володимир Зеленський.

Втім виборців зібрали не на самому стадіоні, а перед ним, де встановили сцену.

За різними оцінками, прийшло від 5 до 20 тис. осіб – у Нацполіції сказали про 5 тис., у штабі Порошенка – про 20 тис.

Президент вийшов до українців, поспілкувався з прихильниками, а потім пішов у прес-центр, де його чекали журналісти.

Оскільки Володимир Зеленський не прийшов, а його трибуна була порожньою, Петро Порошенко просто відповідав на запитання журналістів, що нагадувало прес-конференцію. Модерував зустріч Андрій Куликов.

Факти ICTV писали, про що говорив президент з журналістами.

Згодом він запросив всіх охочих на трибуни стадіону, де заспівали гімн та зробили спільне фото.

Чому не прийшов Володимир Зеленський?

Володимир Зеленський з самого початку наполягав на проведенні дебатів 19 квітня і зазначав, що буде на стадіоні саме в цей день. Тому він очікувано проігнорував недільну зустріч.

Раніше Факти ICTV повідомляли, чому кандидати не можуть зустрітись і що каже закон про дебати.

У штабі Зеленського його відсутність пояснили тим, що дата дебатів була озвучена попередньо:

– Ми чекаємо Петра Олексійовича 19 квітня о 19:00 на Олімпійському. Сподіватимемось, що у нього все ж знайдеться можливість туди прийти. Якщо ні, то нам здається, що Петро Олексійович просто хоче уникнути дебатів,- зазначив спікер штабу Зеленського Дмитро Разумков.

Це були не дебати, а що тоді?

Отож дебати, на які всі чекали, так і не відбулись.

У кандидатів у президенти все ще залишається шанс подебатувати 19 квітня, але чи зустрінуться вони, поки що невідомо.

– Дебати по факту не склались. Вчора відбувся концерт або мітинг. Це була своєрідна презентація Петра Олексійовича і прес-конференція далеко не в “тепличних умовах”, – зазначає політолог Олександр Антонюк.

У штабі Володимира Зеленського негативно відреагували на захід президента, назвавши це “агітаційним мітингом”.

Петро Порошенко мобілізовує виборців

Риторика чинного президента змінилась, з чим складно сперечатись. Після результатів першого туру він почав вибачатись за те, що не виправдав очікувань, покладених на нього, та пообіцяв врахувати помилки і змінитись після переобрання.

За словами експерта, Порошенко намагається максимально мобілізувати виборця, який поки що вагається, за кого голосувати.

– Вчора (14 квітня, – Ред.) Петро Олексійович виглядав дещо по-іншому. Він був відкритим до суспільства. Він намагається позиціонувати себе як президент і кандидат, який робить рефлексію стосовно своїх помилок.

Він додає, що основний посил Порошенка в тому, що він готовий визнавати свої помилки. І такий хід може додати йому голосів.

– Треба визнати, що протягом останніх двох тижнів Петро Олексійович намагається грати не в такому консервативному ключі, як це було протягом всієї виборчої кампанії, починаючи з вересня і включно з томос-туром.

Порошенко виправляє ситуацію

Напередодні другого туру президент активізувався. Він намагається завершити всі розпочаті раніше процеси і показати реальний результат.

По-перше, 11 квітня він таки запустив Антикорупційний суд. До цього півроку відбувався конкурс на посади суддів, який супроводжувався постійним затягуванням.

По-друге, Порошенко провів низку гучних звільнень. Останнім став скандальний Сергій Семочко.

Нагадаємо, заступник керівника Служби зовнішньої розвідки потрапив у скандал, коли журналісти опублікували розслідування, де стверджували, що у родини держслужбовця, окрім українських, наявні ще й російські паспорти, а їх статки значно перевищують заробіток самого Семочка.

Окрім того, президент анонсував оновлення команди у разі переобрання і рішучіші дії щодо низки питань – це і Крим, і Донбас, і звільнення військовополонених.

– За п’ять років було чимало скандалів, які створили антирейтинг чинному президенту, що не дає йому можливості вирватись вперед настільки впевнено, як би він того хотів. Тому він змушений дивитись, по чому більше б’ють і ухвалювати такі рішення для себе і для своєї команди, щоб якимсь чином виправити ситуацію, – зазначає Антонюк.

Самовпевненість Зеленського – перевага чи недолік?

Володимир Зеленський впевнено виграв перший тур виборів, залишивши далеко позаду своїх конкурентів. Соціологія продовжує підтверджувати його шанси на перемогу.

Втім, якщо у першому турі Зеленський уникав спілкування з журналістами, а тим паче з виборцями, то вже у другому від нього вимагають діалогу наполегливіше.

Поки що штаб Володимира Зеленського робить все можливе, щоб дебати не відбулись, впевнений політолог:

– Штаб Володимира Зеленського впевнений у своїй перемозі, і вони дозволяють дещо зверхню поведінку, яка, до речі, може спрацювати для них у мінус.

Окрім того, він наголошує, що Зеленський почав хамити не лише чинному президенту, розмовляючи з ним у невідповідному тоні, а й всьому політичному істеблішменту, зокрема Юлію Тимошенко, яку він викликав арбітром для дебатів.

– Як би не ставився кандидат в президенти Зеленський до кандидата в президенти Порошенка, є певні норми етикету, які йому, як новому політику, не дозволяють переходити межу коректності. Це може зіграти з ним погану гру.

Експерт майже впевнений, що дебати так і не відбудуться. Однак остаточно стверджувати не береться, залишаючи 10% ймовірності.

Володимир Зеленський планує дебатувати 19 квітня, тоді ж відбудеться й офіційна зустріч кандидатів у студії Суспільного мовника (якщо, звісно, вони прийдуть). Втім, як вплине надмірна активність одного кандидата і пасивність іншого на їх рейтинги – дізнаємось вже 21 квітня.

Лілія Ященко