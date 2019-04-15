У жителів України 15 квітня є остання можливість для того, щоб змінити місце голосування.
15 квітня – останній день для зміни місця голосування у другому турі виборів президента України.
Охочим проголосувати не за місцем реєстрації, потрібно звернутися з відповідною заявою в органи Держреєстру виборців.
У першому турі зміною місця голосування скористалися понад 300 тис. українців.
Оскільки для зміни місця голосування у другому турі був всього тиждень, то й черги стали набагато більшими.
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Очікується, що місце для голосування у другому турі змінить ще більше громадян.
До слова, станом на 11 квітня місце для голосування у другому турі виборів президента України змінили 116 тис. українців.
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