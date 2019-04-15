У жителів України 15 квітня є остання можливість для того, щоб змінити місце голосування.

15 квітня – останній день для зміни місця голосування у другому турі виборів президента України.

Охочим проголосувати не за місцем реєстрації, потрібно звернутися з відповідною заявою в органи Держреєстру виборців.

У першому турі зміною місця голосування скористалися понад 300 тис. українців.

Оскільки для зміни місця голосування у другому турі був всього тиждень, то й черги стали набагато більшими.

Читайте: Як голосувати на виборах не за місцем прописки

Очікується, що місце для голосування у другому турі змінить ще більше громадян.

До слова, станом на 11 квітня місце для голосування у другому турі виборів президента України змінили 116 тис. українців.