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Факти / Україна

Свобода слова на ICTV – де і коли дивитися ефір

Президент України Петро Порошенко виступить в ефірі Свободи слова на телеканалі ICTV о 22.40.

Петро Порошенко

О 22.40 на телеканалі ICTV відбудеться Свобода слова з Порошенком.

Президент прийде в студію з метою в черговий раз провести дебати з кандидатом в президенти Володимиром Зеленським.

Читайте: Дебати Порошенка і Зеленського – останні новини (ОНЛАЙН)

До студії завітають радник кандидата на пост президента України Володимира Зеленського Олександр Данилюк, а також експерти Денис Казанський, Інна Кузнецова, Олександра Матвійчук, Олексій Якубін, Мирослав Гай, Володимир Горбач та Ігор Рейтерович.

Нагадаємо, 14 квітня відбулися дебати кандидатів у президенти України. Зеленський на стадіоні не з’явився.

У штабі Зеленського повідомили, що він не збирався брати участь у дебатах 14 квітня, але прийде на НСК Олімпійський 19 квітня о 19.00.

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