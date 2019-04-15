Президент України Петро Порошенко виступить в ефірі Свободи слова на телеканалі ICTV о 22.40.

О 22.40 на телеканалі ICTV відбудеться Свобода слова з Порошенком.

Президент прийде в студію з метою в черговий раз провести дебати з кандидатом в президенти Володимиром Зеленським.

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До студії завітають радник кандидата на пост президента України Володимира Зеленського Олександр Данилюк, а також експерти Денис Казанський, Інна Кузнецова, Олександра Матвійчук, Олексій Якубін, Мирослав Гай, Володимир Горбач та Ігор Рейтерович.

Нагадаємо, 14 квітня відбулися дебати кандидатів у президенти України. Зеленський на стадіоні не з’явився.

У штабі Зеленського повідомили, що він не збирався брати участь у дебатах 14 квітня, але прийде на НСК Олімпійський 19 квітня о 19.00.