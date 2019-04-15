21 квітня в Україні пройде другий тур виборів президента України. Факти ICTV розібралися, як проголосувати не за місцем прописки, і що для цього потрібно.

Другий тур виборів президента відбудеться 21 квітня, отже ті, хто проживають не за місцем реєстрації, але хочуть проголосувати – повинні отримати довідку для тимчасової зміни місця голосування.

Тимчасово змінити місце голосування необхідно не пізніше, ніж до 15 квітня.

В Україні процес голосування ускладнений окупацією Криму і Донбасу. Також є люди, які покинули ці території і живуть далеко від дому.

Не варто забувати про тих, хто переїхав до обласних центрів або столиці. Часто вони знімають житло і працюють в інших містах та не мають можливості приїхати проголосувати туди, де прописані.

Варто сказати, що процедуру голосування для внутрішньопереміщених осіб і жителів окупованих територій значно спростили.

Як голосувати ВПО і жителям Донбасу

Відправитися до найближчого Державного реєстру виборців (список можна знайти тут На місці написати заяву про прохання тимчасово змінити місце голосування.

Для походу до Державного реєстру виборців необхідно взяти тільки паспорт і ксерокопію. Ця норма передбачена законом України Про особливості державної політики щодо забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях в Донецькій і Луганській областях.

Процедура тимчасової зміни місця голосування проходить за ідентичною процедурою, як і в ситуації з переселенцями. Різниця лише в списку необхідних для цього документів.

Які документи потрібні для зміни місця голосування

Окрім копій паспорта потрібна довідка, яка аргументує зміну місця голосування.

Довідка з місця навчання або роботи;

Довідка про право власності або оренду житла;

Документи про робоче відрядження (якщо є).

Квитки на потяг, які посвідчують ваше перебування в іншому місті в день виборів.

При зміні місця голосування ви напишете заяву і вам видадуть довідку для голосування. Дані та своє ім’я в новому списку виборців можна перевірити в Особистому кабінеті виборця.

Нагадаємо, станом на 11 квітня вже понад 116 тис. українців скористалися можливістю тимчасової зміни місця голосування на президентських виборах у другому турі.