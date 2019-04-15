21 квітня в Україні пройде другий тур виборів президента України. Факти ICTV розібралися, як проголосувати не за місцем прописки, і що для цього потрібно.
Другий тур виборів президента відбудеться 21 квітня, отже ті, хто проживають не за місцем реєстрації, але хочуть проголосувати – повинні отримати довідку для тимчасової зміни місця голосування.
Тимчасово змінити місце голосування необхідно не пізніше, ніж до 15 квітня.
В Україні процес голосування ускладнений окупацією Криму і Донбасу. Також є люди, які покинули ці території і живуть далеко від дому.
Не варто забувати про тих, хто переїхав до обласних центрів або столиці. Часто вони знімають житло і працюють в інших містах та не мають можливості приїхати проголосувати туди, де прописані.
Варто сказати, що процедуру голосування для внутрішньопереміщених осіб і жителів окупованих територій значно спростили.
Як голосувати ВПО і жителям Донбасу
- Відправитися до найближчого Державного реєстру виборців (список можна знайти тут).
- На місці написати заяву про прохання тимчасово змінити місце голосування.
Для походу до Державного реєстру виборців необхідно взяти тільки паспорт і ксерокопію. Ця норма передбачена законом України Про особливості державної політики щодо забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях в Донецькій і Луганській областях.
Процедура тимчасової зміни місця голосування проходить за ідентичною процедурою, як і в ситуації з переселенцями. Різниця лише в списку необхідних для цього документів.
Які документи потрібні для зміни місця голосування
Окрім копій паспорта потрібна довідка, яка аргументує зміну місця голосування.
- Довідка з місця навчання або роботи;
- Довідка про право власності або оренду житла;
- Документи про робоче відрядження (якщо є).
- Квитки на потяг, які посвідчують ваше перебування в іншому місті в день виборів.
При зміні місця голосування ви напишете заяву і вам видадуть довідку для голосування. Дані та своє ім’я в новому списку виборців можна перевірити в Особистому кабінеті виборця.
Нагадаємо, станом на 11 квітня вже понад 116 тис. українців скористалися можливістю тимчасової зміни місця голосування на президентських виборах у другому турі.