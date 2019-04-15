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Факти / Україна

Затор від Шулявського аж до Кільцевої. У Києві перекрили проспект Перемоги

Київ через демонтаж Шулявського мосту та обмеження руху через проспект Перемоги знову скували затори.

Затор від Шулявського аж до Кільцевої. У Києві перекрили проспект Перемоги

Затори у Києві заважають водіям у різних районах столиці.

Найгірша ситуація зараз на ділянці проспекту Перемоги від метро Святошин до Шулявської, де рух тягнеться через демонтаж Шулявського шляхопроводу.

Вулиця Вадима Гетьмана на картах повністю “червона”. Повзе транспорт і від станції метро Академмістечко до Житомирської.

Читайте: Проспект Перемоги біля Шулявського мосту перекриють – дати

Місцями ускладнений рух у центрі столиці, через Північний міст, Дніпровську набережну та проспект Соборності.

У заторах зупинилася також вулиця Набережно-Рибальська.

Нагадаємо, Факти ICTV публікували схему об’їзду Шулявського моста на час ремонту.

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