Володимир Зеленський закликав президента Петра Порошенка посадити вбивць Катерини Гандзюк і згадати про полонених моряків.
Кандидат в президенти Володимир Зеленський висунув Петру Порошенку три вимоги.
Він закликав посадити вбивць Катерини Гандзюк, посадити Свинарчуків та згадати про полонених у Росії українських моряків.
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– Хочу звернутися до людини, яка займає дуже серйозну посаду – посаду президента України. Пан Порошенко, я дуже хочу, щоб ви від “я почув” перейшли до “я зроблю”. А саме – посадили вбивць Катерини Гандзюк, посадили Свинарчуків та згадали про те, що ви забули про наших полонених моряків, які зараз сидять за гратами і чекають, поки ви набігаєтеся по каналах в пошуках Зеленського, насдаєтесь аналізів всім і накричитеся на стадіоні, – сказав він.
Нагадаємо, 14 квітня відбулися дебати кандидатів у президенти України. Зеленський на стадіоні не з’явився, однак Порошенко закликав його прийти на нові дебати 15 квітня в студії Свободи слова телеканалу ICTV.
Джерело: Владимир Зеленский/Facebook