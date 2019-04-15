PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Зеленський висунув Порошенку три вимоги

Володимир Зеленський закликав президента Петра Порошенка посадити вбивць Катерини Гандзюк і згадати про полонених моряків.

Зеленський висунув Порошенку три вимоги

Кандидат в президенти Володимир Зеленський висунув Петру Порошенку три вимоги.

Він закликав посадити вбивць Катерини Гандзюк, посадити Свинарчуків та згадати про полонених у Росії українських моряків.

Читайте: Дебати Порошенка і Зеленського – останні новини (ОНЛАЙН)

– Хочу звернутися до людини, яка займає дуже серйозну посаду – посаду президента України. Пан Порошенко, я дуже хочу, щоб ви від “я почув” перейшли до “я зроблю”. А саме – посадили вбивць Катерини Гандзюк, посадили Свинарчуків та згадали про те, що ви забули про наших полонених моряків, які зараз сидять за гратами і чекають, поки ви набігаєтеся по каналах в пошуках Зеленського, насдаєтесь аналізів всім і накричитеся на стадіоні, – сказав він.

Нагадаємо, 14 квітня відбулися дебати кандидатів у президенти України. Зеленський на стадіоні не з’явився, однак Порошенко закликав його прийти на нові дебати 15 квітня в студії Свободи слова телеканалу ICTV.

Джерело: Владимир Зеленский/Facebook

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Банкрутство фізичних осіб: Порошенко підписав закон
Дебати Порошенка і Зеленського – останні новини (ОНЛАЙН)
Чому Зеленський не прийшов на дебати 14 квітня – відповідь штабу
Петро Порошенко – кандидат в президенти України
Володимир Зеленський – кандидат у президенти України
Кінець. Борди з Порошенком знімуть, штаб президента до них не причетний
Одразу після виборів відбудеться звільнення заручників – Порошенко
Стадіон, так стадіон! Чому НСК Олімпійський так і не побачив дебатів
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка