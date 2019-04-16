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Факти / Україна

Чи важливі для українців дебати – опитування

Майже 15% українців вважають, що дебати між Володимиром Зеленським та Петром Порошенком можуть вплинути на їхнє рішення, за кого віддавати свій голос на виборах.

Чи важливі для українців дебати – опитування

Результат дебатів між Володимиром Зеленським і Петром Порошенком вплине на 14,9% українців, коли вони будуть вирішувати, за кого проголосувати у другому турі виборів президента України 2019.

Ще 25,3% опитаних вказують, що вони будуть враховувати результати дебатів, але є й інші важливі питання, на підставі яких будуть приймати рішення.

Такі показники оприлюднили у соціологічному опитуванні, яке проводив КМІС.

Для 51,3% респондентів дебати не є важливими для вибору, за кого голосувати. Ще 8,4% не визначилися з вибором або відмовилися відповідати.

Читайте: Дебати Порошенка і Зеленського – останні новини (ОНЛАЙН)

Крім того, 41,9% українців вважають, що дебати між кандидатами в президенти обов’язково повинні відбутися, ще 26,7% вважають їх бажаними, але не обов’язковими.

Було опитано 2004 респонденти в усіх регіонах України, за винятком окупованих територій Донбасу і Криму у період з 19 по 14 квітня.

Раніше Факти ICTV писали про те, де і коли дивитися дебати Порошенка і Зеленського.

Джерело: КМІС

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