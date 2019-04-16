Максим Нефьодов спростував інформацію ЗМІ про його призначення головою Державної митної служби.

Перший заступник міністра економрозвитку і торгівлі Максим Нефьодов заявив, що інформація про його призначення головою Державної митної служби не відповідає дійсності.

– Інформація про те, хто переміг – це якесь непорозуміння. Результати будуть через тиждень, потім ще час на оскарження результатів, – заявив він.

Нефьодов розповів, що здав комп’ютерні тести на знання законодавства, ситуативні завдання з розвитку митниці та ситуативне завдання із загальних управлінських якостей.

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Всього на цю посаду залишилося тільки три кандидати, включаючи Нефьодова.

Наступний етап відбудеться наступного тижня, під час якого потрібно буде презентувати стратегію змін та пройти співбесіду.

Нагадаємо, Кабінет міністрів оголосив конкурс на посади голів Податкової та Митної служб.

Джерело: Max Nefyodov/Facebook