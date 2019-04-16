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Факти / Україна

Росія спростить отримання громадянства для жителів “ЛДНР” – ЗМІ

Російська влада хоче дозволити жителям так званих “ЛНР” і “ДНР” отримувати громадянство Росії у спрощеному порядку.

Паспорт РФ

Влада РФ хоче спростити отримання російського громадянства жителям так званих “ЛНР” і “ДНР”.

Згідно з інформацією джерела в російській держструктурі, рішення вже повністю опрацювали і для того, щоб ввести його в дію, потрібен указ президента РФ Володимира Путіна.

Такий указ може бути підписаний після другого туру виборів президента України.

Читайте: Меркель і Макрон допоможуть забезпечити безпеку для виборів на Донбасі до весни

До слова, у Харкові затримали поліцейського, який працював на Генштаб Збройних сил РФ.

Джерело: Коммерсантъ

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